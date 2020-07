Световен футбол Орландо и Филаделфия са първите победители във фазата на елиминациите 26 юли 2020 | 16:07 - Обновена Прочетена 123 0



Two games down in the Round of 16…



Quick look at the bracket. pic.twitter.com/N2T0evXWLG — Major League Soccer (@MLS) July 26, 2020

Орландо, който играе в домакинския си щат, победи Монреал Импакт с 1:0 и се класира за четвъртфиналите. Единственото попадение в мача отбеляза Тешо Акинделе в 60-ата минута. За място на полуфиналите Орландо ще спори с победителя от двубоя между Сиатъл Саундърс и ФК Лос Анджелис.



"Лъвовете" доминираха през първото полувреме, но пропуснаха създадените възможности. Десет минути преди края Монреал можеше да изравни, но удар с глава на Ромел Киото мина покрай вратата.



A look at the opening goal for #OrlandoCity



A real mess from Fanni...



pic.twitter.com/4fvR2BF8qF — All Orlando City (@AllOrlandoCity) July 26, 2020

Във втория изигран двубой от осминафиналите Филаделфия спечели с 1:0 срещу Ню Ингланд Революшън. Юниън продължи да бъде без загуба от началото на турнира във Флорида. Победният гол бе дело на Серхио Сантос в 63-ата минута.



Революшън не успя да вкара попадение във втори пореден мач, а треньорът им Брус Арина бе изгонен след последния съдийски сигнал заради нецензурен език.



The opener belongs to @PhilaUnion!



Sergio Santos with a STRONG finish to make it 1-0. #PHIvNE pic.twitter.com/SxyKXBvRx7 — Major League Soccer (@MLS) July 26, 2020

