Yamaha окупираха подиума във втория кръг за сезона в MotoGP

Фабио Куартараро записа своята втора поредна победа в MotoGP, Маверик Винялес отново остана втори, след като изпревари своя съотборник Валентино Роси в предпоследната обиколка. Самият Роси завърши трети, с което затвърди доминацията на Yamaha в днешния старт.

Новобранец на годината за 2019 година изцяло контролира днешното състезание, след като стартира от първа позиция и бе необезпокояван в челото, завършвайки на 4.5 секунди преди Винялес.

С успеха си, французинът отвори преднина от 50 точки пред Марк Маркес, който за втора поредна седмица записа нула, след като днес дори не стартира заради контузията, която получи по време на Гран При на Испания.

На старта на състезанието Фабио Куратараро поведе след първия завой, следван от двамата пилоти на Yamaha Маверик Винялес и Валентино Роси. По-назад в колоната, двама от пилотите на KTM, Брад Биндър и Мигел Оливейра бяха въвлечени в инцидент, който извади Оливейра от надпреварата.

В края на първия от общо 25 тура на "Херес" Винялес се пробва да изпревари Куартараро на последния завой, но спря твърде късно и загуби място спрямо своя съотборник.

След четири обиколки, разликата между лидера и втората група, в която освен Роси и Винялес бяха още и двамата пилоти на Pramac Ducati, Франческо Баная и Джак Милър бе над 2 секунди.

След края на първите седем тура, Куартараро продължи да води необезпокояван с преднина от 3 секунди пред втората група, която се бе увеличила до цели шест пилоти, след като към Роси, Винялес, Милър и Баная се присъединиха и Такааки Накагами с LCR Honda и съотборника на Куартараро, Франко Морбидели.

В 10 обиколка Винялес загуби своята трета позиция от Баная, след като изпусна точката си за спиране за шести завой, което отвори достатъчно вратата за младия италианец. В началото на следващи тур, испанският пилот изгуби още две места от Милър и Морбидели, които успяха да го задминат в първите два завоя на трасето.

Само осем завоя по-късно обаче, австралиецът допусна грешка и се озова в чакъла на девети завой, напускайки състезанието.

Още в следващата обиколка, Баная успя да изпревари и Роси за второто място, като маневрата бе идентична с тази, която младият италианец приложи на Винялес.

За втора поредна седмица мотоциклет на Yamaha отпадна от надпреварата заради технически проблем, след като Франко Морбидели получи дефект на старт-финалната права и бе принуден да паркира встрани от пистата. С това надеждата на италианеца за първо класиране на почетната стълбичка в кралския клас бе унищожена.

Три обиколки по-късно другият млад италианец Франческо Баная последва съдбата на Морбидели, след като двигателят на неговото Pramac Ducati изпуши.

Италианецът направи почти половин обиколка с пушещия си мотор, което можеше потенциално да доведе до превантивното прекратяване на състезанието заради много разлято масло, но от рейс дирекцията прецениха, че това не е необходимо и оставиха последните пет обиколки да бъдат направени.

На финала зад първите трима бе Накагами, който затвърди своето силно представяне от началото на уикенд. Петицата бе запълнена от Жоан Мир със Suzuki, докато завършилият трети преди седмица Андреа Довициозо с Ducati остана шести днес.