Джерард привлече в Рейнджърс защитник от Англия

Рейнджърс привлече Леон Балогун. Договорът на родения в Германия национал на Нигерия е за един сезон, потвърдиха от шотландския клуб. До момента 28-годишният защитник игра за английския Уигън Атлетик.

Hello Gers! I’m delighted and very proud to have signed for this amazing club - looking forward to getting to work and honouring that shirt @RangersFC pic.twitter.com/ZKVFND0ONt