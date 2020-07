Джошуа: Коляното ми е добре, търся си спаринг партньори

Световният шампион в тежка категория Антъни Джошуа заяви, че вече тренира пълноценно и не усеща проблеми в коляното си. В близките седмица-две 30-годишният британец ще започне да си търси спаринг партньори, за да се подготви за битката с претендент №1 за пояса на IBF Кубрат Пулев. Антъни Джошуа: Не ми пука, че мога да загубя

“Коляното ми е толкова добре, колкото може да бъде. Тренирам пълноценно, не съм спирал да поддържам форма, дори когато имах проблеми с коляното”, сподели Джошуа пред Sky Sports. “Мога да стоя и на двата си крака, така че съм сигурен, че можем да започнем спаринги. Ще си търся спаринг партньори в следващите седмица-две, за да започнем тренировъчния лагер”, добави английският боксьор.

