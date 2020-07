НА ЖИВО: Следете Гран При на Андалусия, втори кръг за сезона в MotoGP

Победителят от първия кръг за сезона в клас MotoGP Фабио Куартараро потегли за втора поредна седмица от пол позиция. Компания на първа редица французина правиха Маверик Винялес и Франческо Баная.

Куартараро с втора поредна пол позиция на старта на сезона в MotoGP

Легендата на спорта Валентино Роси потегли четвърти, докато световният шампион Марк Маркес няма да стартира заради контузия получена по време на Гран При на Испания преди седмица.

Старт на състезанието, Фабио Куратараро поведе след първия завой, следван от двамата пилоти на Yamaha Маверик Винялес и Валентино Роси. По назад в колоната двамата пилоти на KTM Брад Биндър и Мигел Оливейра бяха въвлечени в инцидент, което извади Оливейра от надпреварата.

В края на първия от общо 25 тура на "Херес" лидер продължава да е Куартараро следван от Роси и Винялес, който се пробва да изпревари французина на последния завой, но спряма твърде късно и загуби място спрямо своя съотборник.

В края на четвъртата обиколка, разликата между лидера и втората група, в която освен Роси и Винялес са още двамата пилоти на Pramac Ducati Франческо Баная и Джак Милър е над 2 секунди.

След края на първите седем тура, Куартараро продължи да води необоезпокояван с преднина от 3 секунди пред втората група, която вече е от цели шест пилоти, след като към Роси, Винялес, Милър и Баная се присъединиха и Такааки Накагами с LCR Honda и съотбрника на Куартараро, Франко Морбидели.

В 10 обиколка Винялес загуби своята трета позиция от Баная, след като изпусна точката си за спиране за обратния шести завой, което отвори достатъчно вратата за младия италианец. В началото на следващи тур испанският пилот изгуби още две места от Милър и Морбидели, които успяха да го задминат в първите два завоя на трасето.

Само осем завоя по-късно, австралиецът допусна грешка и се озова в чакъла на девети завой, напускайки състезанието.

Още в следващата обиколка, Баная успя да изпревари и Роси за второто място, като маневрата бе идентична с тази, която младият италианец приложи на Винялес. Разликата между Баная и лидера Куартараро е цели 4.5 секунди, което прави задачата пред пилота на Pramac Ducati почти невъзможна.

За втора поредна седмица от мотор на Yamaha отпадна от надпреварата заради технически проблем, след Франко Морбидели получи дефект на старт-финалната права и бе принуден да паркира в страни от пистата. С това надеждата на италианеца за първо класиране на почетната стълбичка в кралския клас бяха унищожени.

Три обиколки по-късно другият млад италианец Франческо Баная последва съдбата на Морбидели, след като двигателят на неговото Ducati изпуши.

Състезанието може да гледата ТУК.