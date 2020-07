Още един трофей за българския гейминг

View this post on Instagram

Феноменална игра на @fateesportsig и още една купа за българския гейминг! Oтборът спечели с 2:1 (6-16, 16-10, 16-14) над AGF във финала на CSGOFAST Cup! Нашите момчета започнаха лошо и загубиха тежко на Inferno, но на Оverpass видяхме тотална доминация и изключителна игра на Янко "blocker" Панов. На Train пък се реши всичко, където отново blocker бе с ключова роля, но Николай "niki1" Панталеев направи голямата разлика с чудовищната си стрелба. Българите заработиха 11,000 долара от наградния фонд. #esportsbulgaria #csgo #counterstrike #gaming #pubg #dota #gamer #csgomemes #cs #csgoskins #fortnite #esports #game #twitch #rkiye #steam #memes #counterstrikeglobaloffensive #csgoclips #csgomeme #csgofunny #games #valve #csgovideos #meme #csgoturkiye #csgoedit #pubgmobile #csgovideo #lol

