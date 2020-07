НБА НБА започна разследване срещу гард на ЛА Клипърс 26 юли 2020 | 14:19 Прочетена 254 0



Гардът на Лос Анджелис Клипърс Лу Уилямс си навлече сериозни неприятности. Преди няколко дни 33-годишният стрелец получи позволение да напусне кампуса в “Дисни Уърлд” поради лични причини, но само няколко часа след това бе забелязан да купонясва в стриптийз клуб. Това стана ясно от публикувани снимки в “Инстаграм”. Lou Williams was partying with Jack Harlow last night, after being excused to leave the NBA bubble Jack Harlow posted them partying together on his Instagram story. A post which Jack quickly deleted. Probably at Lou’s instruction @WorldWideWob pic.twitter.com/DOZDhdDRYn — The NBA Hustle (@TheNBAHustle) July 24, 2020 Старши треньорът на Клипърс Док Ривърс съобщи снощи, че Уилямс се е завърнал в кампуса, но не беше доволен от неприятната новина. “Той се завърна, толкова мога да ви кажа. Не мога да споделя много за неговото пътешествие, защото не съм бил с него. Очевидно е, че тези снимки излязоха наяве, а на нас не ни беше приятно да ги видим”, коментира Ривърс. Самият играч е направил признание, че е посетил стриптийз клуба за кратко в четвъртък вечер. В момента Уилямс е разследван от НБА, а наказанието му ще бъде карантиниране в хотела в следващите от 4 до 10 дни. Има вероятност наказанието му да е по-сериозно, като по този начин Лу ще пропусне поне един мач от рестарта на сезона. 0



