Европейски футбол Деде: Феномена е най-добрият, над Пеле и Кристиано Роналдо 26 юли 2020 | 14:13 Прочетена 3 0



копирано





- Здравейте, мистър Деде! Тринайсет години в Борусия (Дортмунд) - как се изкарва толкова много време в един отбор?

- Това е един изключителен клуб. Бих го нарекъл семеен клуб. Когато отидох в Дортмунд, никога не съм мислил, че ще остана там 13 години. Първо подписах договор за три сезона. След това го удължих с още три. Влюбих се в Борусия все повече и така се стигна до тези 13 години.



- Помните ли първия си ден в Дортмунд?

- Помня го - беше ужасно тежък. Не говорих въобще немски език. Беше много студено, съвсем необичайно спрямо родната Бразилия. Семейството ми го нямаше. Изобщо - чувствах се ужасно.



- Как се стигна до вашия трансфер?

- Всъщност аз исках да отида в



- Но това изглежда доста по-добра опция.

- Да, определено имах късмет.



Dortmund signed Dede for £2.3m in 1998. Played over 400 games and won 2 Budesliga titles. Now in their hall of fame. pic.twitter.com/SNIEI78tRL — Best Footy Transfers (@TheBestTransfer) September 16, 2015

- Преди Борусия сте играл само в Атлетико Минейро. В кой мач германският клуб ви хареса?

- Много дълго време са ме наблюдавали. Знам, че първи ме е харесал Кристоф Даум, който беше треньор на Байер. И именно той е информирал Борусия за мен. Михаел Майер, който беше директор, обясни, че няколко години са ме гледали.



- Играл сте само два сезона в Бразилия, но списание „Пласар“ ви избра за най-добрия на поста ви в първенството.

- Да, произнася се обаче се "Плака" списанието.



- Какво означава тази награда за вас? Кои бяха конкурентите ви на поста?

- Безспорно голямо признание. Не знам с кого съм се борил. Но много хора, които разбират от футбол, гледаха мачове цял сезон и накрая казаха името Деде.



- Бяхте само на 20 години, когато отидохте в Германия. Как се адаптирахте към живота там?

- Много ми беше трудно. Езикът, времето, храната - с нищо не можех да се справя. Нямах семейство. Имаше само един колега, който говореше испански. С никой друг не можех да си говоря. Представете си сами какво ми е било и през какво съм минал.



- Колко време ви трябваше да научите езика?

- Аз и до днес не говоря чак толкова добре. Но започнах да се разбирам след година и половина, може би две. Трудно говорих, но разбирах.



- Първият ви мач в Борусия беше срещу Щутгарт. Там играеше една българска звезда. Сещате ли се за кого ви питам?

- Разбира се -



- По това време в германското първенство имаше и други българи. Познавате ли ги?

- Със сигурност е имало, но в момента не мога да си спомня имена. Минаха доста години. По принцип България винаги е имала силни футболисти.



- Димитър Бербатов беше по ваше време в Бундеслигата.

- Точно така. Играеше в Байер. Можехме да бъдем и съотборници, но както ви казах - пътищата ни с Леверкузен се разминаха.

- С какво толкова германският футбол ви допадна?

- С темпото си най-вече. Мачовете са изключително бързи, интензивни. Тича се много и повярвайте - изобщо не е лесно.



- Борусия е специален клуб с много популярни фенове. Какво е чувството да застанеш пред прочутата жълта стена на истинската любов, както я наричат те?

- Много трудно е.



- Защо?

- Защото отговорността е огромна. А за съперниците е още по-тежко. Тези фенове изискват от теб да побеждаваш винаги. Срещу нея са се изправяли хора като Роналдо Феномена,



- Как завърши мачът?

- Направихме 2:2.



- Има ли стадион в Бразилия, който може да се сравни със „Сигнал Идуна Парк“?

- И в Бразилия има големи стадиони. Но като атмосфера единствено "Маракана" е сравнима арена със стадиона в Дортмунд.



- Играхте с Борусия на финала за Купата на УЕФА през 2002 година. Помните ли кои отбори отстранихте по пътя си?

-



- По това време Милан беше истинско страшилище.

- Роналдо, Сержиньо... Наистина бяха страхотни.



- Защо не успяхте да победите Фейенорд на финала?

- Този мач беше огромен малшанс за нас. Още в първите минути Юрген Колер получи червен картон. Реално почти през цялото време бяхме с човек по-малко. При това финалът беше на стадиона на Фейенорд.



- Имате и други загубени финали с Борусия. Веднъж за купата на Германия, веднъж за суперкупата. Само късметът ли ви липсваше в тези мачове?

- Трудно е да отговоря конкретно. Финалът е мач, в който всичко може да се случи. За съжаление при мен така се получи, че все съм от губещата страна. Но пък съм ставал шампион на Германия. Титла с Борусия е нещо фантастично.



- Помните ли кога Юрген Клоп дойде в Борусия?

- 2008 година.



- Какъв треньор е той? В момента целият свят говори за него.

- Изключителен специалист.



- Бихте ли ни разказали?

- Освен огромните му знания за футбола е и чудесен човек. Много добре знае как да мотивира играчите. Това е в кръвта му. Определено футболът тече в неговите вени. Клоп предава своята енергия на отбора. Казва ни: "Трябва да тичате! Трябва да се борите и да спечелите!" Друга мотивация не ни беше нужна.



- Как лично вас ви мотивира Клоп?

- Винаги съм имал отлични отношения с него. Макар че имах и голям малшанс. При първия мач под негово ръководство в Бундеслигата скъсах връзки на коляното. Повече от шест месеца трябваше да се лекувам. След това още веднъж имах тежка контузия в неговия период. Но Клоп никога не ме забрави. През цялото време ми напомняше, че съм много важна част от отбора.



- Хората смятат, че Клоп е малко луд.

- При всички положения има нещо такова.



- Кой треньор ви взе в Борусия?

- Михаел Скибе. Още един много добър треньор, когото ще уважавам цял живот.



- Байерн е тотален доминант в германския футбол. Как така Клоп успя да направи Борусия два пъти шампион?

- Байерн е клубът с многото пари. Могат да си купят класа. Когато сезонът стартира, винаги фаворит е Байерн. Но Борусия е отбор, който също винаги може да победи баварците. Когато Клоп дойде, донесе и шампионски манталитет в Дортмунд. Ние направо летяхме по терена.



- Как преживяхме първата ви титла, която е през 2002 година?

- Беше уникално чувство. Всички ликувахме - Байерн ни дишаше пушека. Този ден остава незабравим за мен. В последния кръг играехме срещу Вердер и на почивката губехме с 0:1. При този резултат оставахме трети. Но ги обърнахме през второто полувреме и станахме шампиони. Тогава Байер (Леверкузен) завърши втори, а Байерн остана чак трети. Направо умряхме от радост.

- След 13 години отидохте в Турция. Играхте за Ескишехирспор. Защо избрахте този клуб?

- Беше време да напусна Бундеслигата. Наистина прекарах твърде много време там. Михаел Скибе, човекът, който ме доведе в Борусия, стана треньор в този клуб. И отново ме покани.



- Как беше в Турция?

- Отлично. Първо бях футболист в тима, а след това за почти една година станах помощник-треньор. При всички положения Ескишехирспор беше съвсем нова и различна ситуация в живота ми.



- Феновете в Турция са малко луди?

- Не малко. Много луди са! Но никога не съм имал проблеми с тях. Приличат много на бразилските.



- Защо никога не се върнахте да играете в родината ви?

- Когато стана ясно, че напускам Борусия, имах предложения от Бразилия. Обадиха ми се от



- Голяма ли е разликата във футбола между Европа и Бразилия?

- Да. Огромна е дори.



- Имате само един мач за националния отбор на Бразилия. Бихте ли ни разказали за него?

- В този ден ми се изпълни мечтата. Беше приятелски мач срещу Унгария и спечелихме с 4:1. Преди това съм имал и мачове с отбора до 23 години. Но за първи път бях извикан в националния отбор през 1999 година. Тогава не влязох на терена, но го смятам за един от прекрасните моменти в кариерата ми. Съотборници ми бяха Роналдо, Кафу, Ривалдо, Роберто Карлуш, Алдаир, Тафарел… Бях като хипнотизиран между тях.



- Всички познаваме тези звезди от терена. А какви хора са те?

- Абсолютно нормални и земни хора. Много е приятно да общуваш с тях. Шегуват се, веселят се. С мен като новобранец се държаха отлично. Беше супер.



- Защо толкова години Бразилия не може да стане световен шампион?

- Добър въпрос. Имаме отлични футболисти, но не толкова силен отбор. Играем твърде индивидуално.



- Германия е като втора родина за вас. Как изгледахте полуфинала на световното първенство през 2014 година в Белу Оризонте, когато Бундестимът разгроми Бразилия със 7:1?

- Признавам си, че бях 50 на 50 в симпатиите. Който и да беше спечелил, щях да се радвам. Германия определено имаше ден. Сред техните национали имах много приятели като Роман Вайденфелер,



- Но все пак 1:7 - това ли е най-голямата трагедия в историята на бразилския футбол?

- Определено може да се каже - да.



- Какво разказват ваши приятели от Белу Оризонте, които са били по това време в града?

- Всички бяха повече от бесни. Разбираемо е. Това беше звучен шамар за бразилския футбол.



- Ако Неймар не беше контузен, а бе на терена, дали щеше да е различно?

- Не вярвам. Неймар е силен футболист, но сам не може да печели мачове.



- Може ли Неймар да стигне нивото на Лионел Меси и Кристиано Роналдо?

- Има потенциала за това. Като техника, бързина, интелигентност, игра с двата крака…Изобщо Неймар е фантастичен футболист.



- А какво му липсва?

- Може би огромното желание на Меси и Роналдо да се доказват всеки мач, всяка минута. Те искат повече и повече. Дори на тези години тренират много, много, много... Докато Неймар обича и да си дава пауза, да си почива. Това е и голямата разлика между него и тях.



- Кой за вас е най-големият футболист за всички времена?

- Роналдо. Но не Кристиано, а Феномена.



- А Пеле?

- Не, Роналдо. Всички казват Пеле. Той също е бил невероятен. Но от това, което аз съм гледал, твърдя, че е Роналдо Феномена.



- Ако трябва да сравните двамата Роналдо?

- Разбира се, че Феномена е по-добър.



- "Маракана" е един от най-известните по света стадиони. Какво е да се играе там?

- Там е различно. Атмосферата, въздухът, шумът - мечта за всеки футболист.



- Кой е мачът от вашата кариера, който няма да забравите?

- Борусия (Дортмунд) срещу Милан, когато ги победихме с 4:0. Играх страхотно. Няколко пъти направих невероятни финтове срещу съперниците. Изглеждаха направо комично.



- Срещу кой нападател ви е било най-трудно да играете?

- Луиш Фиго. Той можеше всичко с топката. В един момент го гледам пред мен, а в следващия вече е зад гърба ми.



- Споменахте, че сте започнал треньорска кариера в Турция. Защо не продължихте?

- Защото след раздялата с Ескишехирспор поисках да изчистя главата си от футбола. Повече от 20 години не спрях да играя и се чувствах уморен.



- Сега с какво се занимавате?

- В Бразилия съм и основно си движа свои лични дела.



- И накрая какво се сещате, когато ви споменат България?

- Напомняте ми за Бразилия. Вашите футболисти са темпераментни, обичат да дриблират.



- Познавате ли друг наш играч, освен Балъков?

- Естествено - Христо Стоичков. Един много специален футболист. Но не са само те двамата. Във вашата история имате доста силни играчи.

Легендарният футболист на Борусия (Дортмунд) Деде говори ексклузивно за предаването „Код Спорт“ по ТВ+. Той имаше изключителната чест и привилегия да се радва цели 13 години на истинската любов на прочутата Жълта стена на стадиона в Дортмунд. Малцина са играчите, които могат да се похвалят с толкова дълга кариера на „ Сигнал Идуна Парк “. Деде записа 420 мача за Борусия и на два пъти ликува с титлата в Бундеслигата.- Това е един изключителен клуб. Бих го нарекъл семеен клуб. Когато отидох в Дортмунд, никога не съм мислил, че ще остана там 13 години. Първо подписах договор за три сезона. След това го удължих с още три. Влюбих се в Борусия все повече и така се стигна до тези 13 години.- Помня го - беше ужасно тежък. Не говорих въобще немски език. Беше много студено, съвсем необичайно спрямо родната Бразилия. Семейството ми го нямаше. Изобщо - чувствах се ужасно.- Всъщност аз исках да отида в Байер (Леверкузен) . Бях подписал предварителен договор. Но в последния момент клубът привлече вместо мен Зе Роберто и така се стигна до моя трансфер в Борусия.- Да, определено имах късмет.- Много дълго време са ме наблюдавали. Знам, че първи ме е харесал Кристоф Даум, който беше треньор на Байер. И именно той е информирал Борусия за мен. Михаел Майер, който беше директор, обясни, че няколко години са ме гледали.- Да, произнася се обаче се "Плака" списанието.- Безспорно голямо признание. Не знам с кого съм се борил. Но много хора, които разбират от футбол, гледаха мачове цял сезон и накрая казаха името Деде.- Много ми беше трудно. Езикът, времето, храната - с нищо не можех да се справя. Нямах семейство. Имаше само един колега, който говореше испански. С никой друг не можех да си говоря. Представете си сами какво ми е било и през какво съм минал.- Аз и до днес не говоря чак толкова добре. Но започнах да се разбирам след година и половина, може би две. Трудно говорих, но разбирах.- Разбира се - Красимир Балъков . Той беше уникален футболист. Няколко пъти през годините сме се срещали на терена в Бундеслигата. Винаги ме е впечатлявал с качествата си.- Със сигурност е имало, но в момента не мога да си спомня имена. Минаха доста години. По принцип България винаги е имала силни футболисти.- С темпото си най-вече. Мачовете са изключително бързи, интензивни. Тича се много и повярвайте - изобщо не е лесно.- Много трудно е.- Защото отговорността е огромна. А за съперниците е още по-тежко. Тези фенове изискват от теб да побеждаваш винаги. Срещу нея са се изправяли хора като Роналдо Феномена, Зинедин Зидан , Роберто Карлуш и не са успявали да победят. Говорил съм с тях. Казвали са ми, че атмосферата е ужасно трудна за гостуващите отбори. Роберто Карлуш направо възкликна, че не е виждал такава агитка. Няма да забравя този мач срещу Реал. Зидан само рече: "Уникален стадион!"- Направихме 2:2.- И в Бразилия има големи стадиони. Но като атмосфера единствено "Маракана" е сравнима арена със стадиона в Дортмунд. Милан . За другите не мога да се сетя. Но срещу Милан направихме два страхотни мача. В първия двубой в Дортмунд спечелихме с 4:0, а на реванша загубихме с 1:3. Това бяха двата полуфинала.- Роналдо, Сержиньо... Наистина бяха страхотни.- Този мач беше огромен малшанс за нас. Още в първите минути Юрген Колер получи червен картон. Реално почти през цялото време бяхме с човек по-малко. При това финалът беше на стадиона на Фейенорд.- Трудно е да отговоря конкретно. Финалът е мач, в който всичко може да се случи. За съжаление при мен така се получи, че все съм от губещата страна. Но пък съм ставал шампион на Германия. Титла с Борусия е нещо фантастично.- 2008 година.- Изключителен специалист.- Освен огромните му знания за футбола е и чудесен човек. Много добре знае как да мотивира играчите. Това е в кръвта му. Определено футболът тече в неговите вени. Клоп предава своята енергия на отбора. Казва ни: "Трябва да тичате! Трябва да се борите и да спечелите!" Друга мотивация не ни беше нужна.- Винаги съм имал отлични отношения с него. Макар че имах и голям малшанс. При първия мач под негово ръководство в Бундеслигата скъсах връзки на коляното. Повече от шест месеца трябваше да се лекувам. След това още веднъж имах тежка контузия в неговия период. Но Клоп никога не ме забрави. През цялото време ми напомняше, че съм много важна част от отбора.- При всички положения има нещо такова.- Михаел Скибе. Още един много добър треньор, когото ще уважавам цял живот.- Байерн е клубът с многото пари. Могат да си купят класа. Когато сезонът стартира, винаги фаворит е Байерн. Но Борусия е отбор, който също винаги може да победи баварците. Когато Клоп дойде, донесе и шампионски манталитет в Дортмунд. Ние направо летяхме по терена.- Беше време да напусна Бундеслигата. Наистина прекарах твърде много време там. Михаел Скибе, човекът, който ме доведе в Борусия, стана треньор в този клуб. И отново ме покани.- Отлично. Първо бях футболист в тима, а след това за почти една година станах помощник-треньор. При всички положения Ескишехирспор беше съвсем нова и различна ситуация в живота ми.- Не малко. Много луди са! Но никога не съм имал проблеми с тях. Приличат много на бразилските.- Когато стана ясно, че напускам Борусия, имах предложения от Бразилия. Обадиха ми се от Ботафого Крузейро и Атлетико Минейро. Но аз вече бях свиквал с европейския начин на живот. Семейството ми - също. Предпочитах да остана на този континент.- Да. Огромна е дори.- В този ден ми се изпълни мечтата. Беше приятелски мач срещу Унгария и спечелихме с 4:1. Преди това съм имал и мачове с отбора до 23 години. Но за първи път бях извикан в националния отбор през 1999 година. Тогава не влязох на терена, но го смятам за един от прекрасните моменти в кариерата ми. Съотборници ми бяха Роналдо, Кафу, Ривалдо, Роберто Карлуш, Алдаир, Тафарел… Бях като хипнотизиран между тях.- Абсолютно нормални и земни хора. Много е приятно да общуваш с тях. Шегуват се, веселят се. С мен като новобранец се държаха отлично. Беше супер.- Добър въпрос. Имаме отлични футболисти, но не толкова силен отбор. Играем твърде индивидуално.- Признавам си, че бях 50 на 50 в симпатиите. Който и да беше спечелил, щях да се радвам. Германия определено имаше ден. Сред техните национали имах много приятели като Роман Вайденфелер, Марио Гьотце Матс Хумелс . С тях играех в Борусия и се радвах заради успеха им.- Определено може да се каже - да.- Всички бяха повече от бесни. Разбираемо е. Това беше звучен шамар за бразилския футбол.- Не вярвам. Неймар е силен футболист, но сам не може да печели мачове.- Има потенциала за това. Като техника, бързина, интелигентност, игра с двата крака…Изобщо Неймар е фантастичен футболист.- Може би огромното желание на Меси и Роналдо да се доказват всеки мач, всяка минута. Те искат повече и повече. Дори на тези години тренират много, много, много... Докато Неймар обича и да си дава пауза, да си почива. Това е и голямата разлика между него и тях.- Роналдо. Но не Кристиано, а Феномена.- Не, Роналдо. Всички казват Пеле. Той също е бил невероятен. Но от това, което аз съм гледал, твърдя, че е Роналдо Феномена.- Разбира се, че Феномена е по-добър.- Там е различно. Атмосферата, въздухът, шумът - мечта за всеки футболист.- Борусия (Дортмунд) срещу Милан, когато ги победихме с 4:0. Играх страхотно. Няколко пъти направих невероятни финтове срещу съперниците. Изглеждаха направо комично.- Луиш Фиго. Той можеше всичко с топката. В един момент го гледам пред мен, а в следващия вече е зад гърба ми.- Защото след раздялата с Ескишехирспор поисках да изчистя главата си от футбола. Повече от 20 години не спрях да играя и се чувствах уморен.- В Бразилия съм и основно си движа свои лични дела.- Напомняте ми за Бразилия. Вашите футболисти са темпераментни, обичат да дриблират.- Естествено - Христо Стоичков. Един много специален футболист. Но не са само те двамата. Във вашата история имате доста силни играчи. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3

1