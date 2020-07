НБА Едно полувреме за Янис и втора победа за Милуоки 26 юли 2020 | 13:08 Прочетена 166 0



Милуоки Бъкс записа втора поредна победа в тренировъчните си срещи. “Елените” вкараха цели 80 точки на Сакраменто Кингс в първото полувреме, а през втората част на срещата звездата Янис Адетокумбо седна на пейката, но отборът му запази преднината си и триумфира с крайното 131:123 (38:33, 42:27, 29:32, 22:31). One more til it's real. — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 25, 2020 Кайл Корвър се разписа с 22 точки и 6 борби от пейката на Бъкс. С 21 точки остана Брук Лопез, който продължава да показва точен мерник и наниза 4 от 6-те си тройки. Янис Адетокумбо завърши с 15 точки, 9 борби и 6 асистенции за 15 минути на полето, Донте ДиВинченцо приключи с 13 точки, Робин Лопез добави 12, а Крис Мидълтън остана с 11 точки и 7 борби. The best from Korver:



22 PTS | 5-8 3PT pic.twitter.com/CinD8umIbg — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 25, 2020 Топ стрелецът Бъди Хийлд наниза 19 точки за Сакраменто от пейката, Кент Бейзмор завърши с 16 пункта и 8 борби, Богдан Богданович реализира 13 точки, Кори Брюър добави 12, Неманя Биелица завърши с 11 точки, а Кори Джоузеф и ДаКуан Дефрис допълниха с по 10 точки. Brook on both ends!



Stretching the floor and patrolling the paint... Splash Mountain doing his thing in Orlando! #FearTheDeer #WholeNewGame



21 PTS | 4 3PM | 5 BLK pic.twitter.com/7yAbthi1Nr — NBA (@NBA) July 25, 2020 Милуоки приключва контролите си с мач срещу Ню Орлиънс във вторник сутрин от 3:00, а Сакраменто излиза четири часа по-рано за двубой срещу ЛА Клипърс. 0



