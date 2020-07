ММА Уитакър надви Тил в оспорван сблъсък на бойния остров на UFC 26 юли 2020 | 06:32 Прочетена 538 0



Robert Whittaker's impression of Darren Till's feints is all you need to see right now #UFCFightIsland3 pic.twitter.com/62zJN9R1FB — UFC on BT Sport (@btsportufc) July 26, 2020 Бившият шампион в средна категория Робърт Уитакър (21-5 MMA, 12-3 UFC) постигна голяма победа по пътя си към възвръщане на титлата, надделявайки над британската звезда Дарън Тил (18-3-1 MMA, 6-3-1 UFC) с единодушно съдийско решение (48-47) в основната битка на третата галавечер на UFC на бойния остров. Австралиецът направи достатъчно, за да убеди съдиите в превъзходството си, но Тил заслужава много похвали за пораженията, които нанесе върху съперника. Уитакър остава първи претендент за шампионския пояс на Израил Адесаня, докато Тил вероятно ще се свлече от шестото място в ранглистата, макар да няма от какво да се срамува след представянето си тази вечер. Невероятно засрещане с ляв лакът на Дарън Тил наклони везните в негова полза в началото на първия рунд в момент, когато Уитакър вече бе нанесъл два успешни леви прави. Двамата гледаха да бъдат предпазливи и да не се впускат в комбинации, а в калкулирани атаки с няколко секунди пауза. Тил натика бившия шампион до оградата и се опитваше да бъде по-активен в последните 2 минути от рунда, докато австралиецът правеше неуспешни удари с голямо размахване на лявата ръка.



Уитакър пласира няколко лоукика, а после и хубаво ляво кроше, за да повали опонента си и за първи път в битката да спечели очевидно предимство. Граунд-енд-паундът на австралиеца вършеше работа, макар Тил умело да се стремеше да се предпази от гръб. Двамата рестартираха в стойка, а Уитакър се задоволяваше със стоене на дистанция и няколко лоукика, защото знаеше, че е направил достатъчно да спечели рунда. Статистиката показваше категорично, че бившият шампион има предимство в ударите от 38-4.



В третата част на битката Уитакър беше много по-отпуснат и по-агресивен, макар да не рискува с комбинации, а само с епизодични удари към главата на противника. Тил всеки път показваше, че не е наранен, но продължаваше да изостава по отношение на статистиката.



И двамата разчитаха на много ескиважи, но Уитакър успяваше да пласира външни лоукикове по водещия крак на съперника, с което стратегически го нараняваше. Избухване с комбинации от крошета на Тил сякаш за момент разклати австралиеца, но той остана на краката си. Уитакър обаче бе този, който пласира две добри десни крошета до края на рунда и се постара да го завърши на високо темпо.



За разлика от предварителните очаквания, бившият шампион не бе наложил значително предимство преди петия рунд и можеше спокойно да се смята, че ако Тил спечели последната част, ще спечели и битката. Предпазливостта обаче отново бе основната черта на двамата бойци, които прекараха основната част от рунда в средата на клетката. Уитакър нанесе няколко лоукика по водещия крак на Тил и видимо го нараняваше, но това не водеше до нещо по-съществено. Британецът разкървави лявото ухо на опонента си с лакът, но бившият шампион осъществи тейкдаун в последните 30 секунди на рунда. Сирената обаче се намеси и двамата вдигнаха победоносно ръце, но след съобщаването на съдийските карти празнуваше само Уитакър.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

