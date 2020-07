ММА Хамзат Чимаев смаза Рис Маккий и влезе в историята 26 юли 2020 | 03:30 Прочетена 171 0



Хамзат вкарваше здрав граунд енд паунд на Рис и опита няколко пъти да го събмитне, но без успех. Атаките на Чимаев ставаха все по-агресивни и рефера спря битката, която продължи 3 минути и 9 секунди. Хамзат не позволи на Маккий да му вкара удар и с тази победа увеличи серията си на 8-0 в ММА, като всички победи са с приключване. За Маккий това е край на серия от 3 поредни победи и неуспешен дебют в UFC.

WRECKING BALL.



@KChimaev with the RD 1 demolition!



Tune in NOW on @ESPN. pic.twitter.com/aJALQyj0xE — UFC (@ufc) July 26, 2020

