Фиго за трансфера си в Реал, Зидан, “галактикос”, сегашния състав, Мбапе, Бензема и Меси

За първите контакти от Мадрид



Бях на Европейското първенство и бях направил добър сезон. Моят агент ми се обади, за да ми съобщи, че има един клуб,



Защо си е тръгнал от Барселона



Когато работиш на място, на което не те оценяват, и го кажеш, изглеждаш твърдоглав. Но нещата стават все по-сериозни и по-сериозни, докато не вземеш решение. Така и стана. 20 години от бомбата, която взриви световния футбол За първата му среща с Флорентино Перес



Първият път, когато го видях, беше в офиса на адвоката ми в Лисабон, когато се срещнахме след лятната ми почивка. Той вече беше избран за президент и тогава подписах окончателно с Мадрид. Човече, докато не ме видя да подписвам, той беше неспокоен. Дотогава не беше сигурен, че ще премина в Реал. Каза ми, че отивам в един от най-добрите клубове в света, че ще спечеля много трофеи, че ще имам престиж… Опитваше се да ме убеди.



За възможно завръщане в Мадрид



Да, Флорентино ми предложи да се върна. Преди малко повече от година имахме разговори за това, но не бях на разположение заради поста ми в УЕФА. Дали бих се върнал, докато той е президент? Човече, не може да се каже нито “да”, нито “не”. Миналото е там, знам как стоят нещата, но никога не бих се върнал, за да бъда конус. Не бих се върнал заради самото завръщане. Това го знам със сигурност. Today 20 Years ago, We signed the Captain “Luis Figo” pic.twitter.com/HBjNnwKVFZ — Real Madrid Info ³ (@RMadridInfo) July 24, 2020 За Зинедин Зидан



Отначало се изненадох, че иска да става треньор. Има други, като Гуардиола, които ги виждах повече в тази роля. Но щом той взе това решение, знаех, че Зидан е надарен в това отношение и че разполага с необходимите качества. Така това престана да бъде изненада.



За съблекалнята на “галактикос”



Истината е, че не мисля, че съблекалнята на “галактикос” беше трудна. Всеки знаеше своите роля и статут. И до днес всички поддържаме много добри взаимоотношения. Дали си говорим по телефона? Всеки си има свой собствен живот, но да, всички се обаждаме един на друг… Дейвид, Йеро, Раул, Роналдо…



За състава на Реал



Дали Реал се нуждае от обновяване на състава, за да продължи да печели? Напротив, Мадрид разполага с голям състав, който е от най-добрите. Това му помогна да стане шампион във финалната фаза на този шампионат, повлиян от коронавируса. Разполага с интересна смесица от хора с опит и от такива с голямо бъдеще. Аз съм голям фанатик по отношение на раздаването. Ако си на 36 години и се раздаваш, на кого му пука? The lies and betrayal surrounding his move from Barça to Madrid



Luis Figo, 20 years after stunning the footballing world, chats to AShttps://t.co/usPmiHxbM6 — AS English (@English_AS) July 25, 2020 За Килиан Мбапе



Той е сред най-добрите в света. Има големи талант и поле за развите. Но е ясно, че е в отбор, който е много силен финансово. Не знам дали ще е възможно да го видим с бялата фланелка.



За Винисиус Жуниор



Дали Винисиус ще се научи да шутира? С озряването връзката с гола става по-добра, но също така е вярно, че с това се раждаш, а не го научаваш. Или се раждаш с гола, или не. Но ще се подобри, разбира се. Не можеш да искаш от едно хлапе да е добър във всички аспекти от играта на толкова млада възраст.



За Карим Бензема



Дали е “деветка” или “десетка”? Той е много голям играч и тази година го показа. Направи важна крачка след напускането на Кристиано, защото се почувства по-значим. Да, той е комбинация от “деветка” и “десетка”.



За Реал без Кристиано Роналдо



Кристиано беше много важен за Мадрид и обратното, той е незаменим. Но Реал намери начини да печели и без него.



За Гарет Бейл



Продължавам да си мисля, че разполага с големи качества, въпреки трудните моменти, които имаше с феновете. На мен много ми харесва. ¡BENDITO MOMENTO!



Do you remember? @LuisFigo pic.twitter.com/pkCxbxT37m — Real Madrid (@realmadridlook) July 24, 2020

За Лионел Меси



Той е феномен! Демонстрира го година след година. Важното за играч на подобно ниво е да е мотивиран и да се чувства подкрепян както на терена, така и извън него. Подкрепян в смисъл на това да има силен отбор около себе си, който да му помага.



За отбора, на който в момента се наслаждава



Много ми харесва



За Раул



След Зидан идва ред на Раул? Той е победител и човек на клуба. Пожелавам му всичко най-добро, но това зависи от възможностите, които ще му се предоставят. Вече знае, че така животът е по-лесен. Той има познания и способности, както и повечето хора от клуба като Гути и Йеро.



За възможна треньорска кариера



Дали ще ме видите на някоя пейка? Да, но само гледайки мачовете, за да им се наслаждавам като зрител (смее се).

