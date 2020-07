Ню Йорк Никс с нов старши треньор

Бившият старши треньор на Чикаго Булс Том Тибодо ще бъде новият наставник на Ню Йорк Никс. Двете страни финализират детайлите по сделка за следващите пет години, съобщи Ейдриън Войнаровски от ESPN.

The New York Knicks and Tom Thibodeau are finalizing a five-year deal to make him the franchise’s next coach, sources tell ESPN.