Ричард Джеферсън: Нещо се случва с Оладипо

Бившият играч от НБА Ричард Джеферсън следи ситуацията с Виктор Оладипо, който реши да играе в тренировъчните срещи на тима в “Дисни Уърлд”, но все още не е сигурен дали ще участва в официалния рестарт на сезона. Джеферсън каза, че се случва нещо подозрително в отбора и сравни ситуацията с тази на Кауай Ленърд, когато не искаше да играе за Спърс, преди да бъде трансфериран в Торонто.

“Това ми напомня на ситуацията с Кауай Ленърд и Сан Антонио Спърс. Тук се случва нещо. Не може да имаш баскетболист, който е играл преди карантината, а след това стори същото в “балона”, но не е сигурен за рестарта. Той можеше да каже, че ще си остане вкъщи или можеше да посочи каквато и да е друга причина, но все пак щеше да получи критики. Но той се появи, играе, обаче все още не е решил дали ще продължи. Или ще има някаква промяна, или някакво движение”, сподели шампионът с Кливланд от 2016-а.

Richard Jefferson says ‘something isn’t right’ with this Victor Oladipo situation in Indiana



"This reminds me of Kawhi Leonard and the San Antonio Spurs. There’s something more going on here."



