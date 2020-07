Играчите от НБА планират да коленичат по време на американския химн

Баскетболистите на топ отборите в НБА са провели разговор, в който основната тема е била да изяснят позициите си за колениченето по време на изпълнението на националния химн в първите си мачове след рестарта.

Според информация на Брад Търнър от Los Angeles Times играчите на Милуоки, ЛА Лейкърс, ЛА Клипърс, Торонто, Бостън, Денвър, Юта и Маями, които са отседнали в един хотел в “Дисни Уърлд”, планират да осъществят идеята си и да коленичат с цел протест срещу расовата дискриминация.

Sources: NBA players plan to kneel during National Athem on opening nights of season, starting Thurs. Bucks, Lakers, Clippers, Raptors, Celtics, Nuggets, Jazz, Heat staying at same hotel had a meeting. “One of the 1st oncourt actions will be kneeling opening night,” player said.