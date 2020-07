Формирането на нов суперотбор притеснява НБА

Завръщането на баскетбола зад океана е в ход. Тимовете постепенно преминаха през настаняването си в хотелските стаи в Орландо и възобновяването на тренировъчния процес, а вече изиграха и по един от трите си тренировъчни мачове. До момента почти всичко изглежда супер, освен опасенията от формирането на нов суперотбор.

Журналистът от ESPN Брайън Уайндхърст съобщи, че някои агенти и членове на клубовете се притесняват от последствията от съжителството на толкова много звезди в няколко хотела. Уайндхърст обясни, че е напълно възможно да видим създаването на още един супертим поради факта, че играчите ще бъдат в непосредствена близост месеци напред.

Brian Windhorst says multiple agents and executives are concerned about a potential ‘Orlando Four’ super team forming in the next couple years



