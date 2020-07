Англия Анчелоти постави по-висока цел пред звездата на Евертън 25 юли 2020 | 16:55 - Обновена Прочетена 519 0



ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ Мениджърът на Евертън Карло Анчелоти заяви, че нападателят на “карамелите” Ричарлисон трябва да постави по-високо целите си и да иска да отбележи поне 30 гола през следващия сезон. Бразилецът записа 37% от всички попадения за мърсисайдци през тази кампания във Висшата лига, като бе точен 13 пъти. По-рано през тази седмица нападателят сподели пред социалните медии на клуба, че иска през следващия сезон да мине границата от 20 гола. Според Анчелоти обаче Ричарлисон трябва да има по-големи амбиции и да се прицелва по-високо.“Мисля, че той не е прав, когато си поставя за цел 20 гола. Тя не трябва да е 20 гола, а най-малко 30”, заяви пред Sky Sports специалистът. “Разполагал съм с играчи, които вкарваха по 60 гола за един сезон - нямат значение имената. Но дори в Англия, Дидие Дрогба отбелязва 29 гола само за един сезон във Висшата лига. Така че, целта на Ричарлисон трябва да е 30, не 20”.Евертън не успя да се класира за евротурнирите през следващия сезон и Анчелоти смята, че неговият тим трябва да бъде по-постоянен през предстоящата кампания: “У дома се справяхме добре, след като пристигнах. Там, където трябва да се подобрим, е далече от “ Гудисън Парк ” и играчите знаят това. Не бяхме достатъчно добри и това е крачката, която трябва да направим през следващия сезон. Трябва да покажем по-добри познания и по-добра идентичност. Ключовият фактор е това да не позволяваме да играем един мач добре и след това два, които не сме толкова добри. Не трябва да има значение дали е домакински мач, или гостуване”, завърши Анчелоти.

