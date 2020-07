Марк Маркес няма да стартира в Гран При на Андалусия

Световният шампион в клас MotoGP Марк Маркес се отказа от участие във втория кръг от шампионата за Гран При на Андалусия. Испанецът счупи своята дясна раменна кост по време на Гран При на Испания миналата неделя и в последствие бе опериран в Барселона. Той все пак се пробва да участва във втория старта на „Херес“, въпреки че най-оптимистичните прогнози на докторите отхвърлиха тази, но стигна до решение да не стартира утре след участието си в днешните тренировки и квалификация.

BREAKIING NEWS @marcmarquez93 will not start tomorrow's #AndaluciaGP



More info to follow at https://t.co/Up0SRc0Pd3#MotoGP pic.twitter.com/ky3UTaw5Vs