Никс и Нетс проявяват интерес към звездата на Чикаго

Ню Йорк Никс и Бруклин Нетс следят ситуацията около бъдещето на звездата Зак ЛаВийн в Чикаго Булс. Според източници на нюйоркската медия SNY двата тима подготвят оферти за размяна, ако 25-годишният стрелец не поиска да остане при “биковете”. Основната предпоставка това да се случи е потенциалното оставане на старши треньора на Булс Джим Бойлън, който не е известен с добрите си взаимоотношения с ЛаВийн.

