Куартараро с втора поредна пол позиция на старта на сезона в MotoGP

Фабио Куартараро записа своята втора победа в квалификация от началото на сезона в MotoGP, след като записа най-доброто време в сесията за място преди Гран При на Андалусия. Френският пилот на Petronas Yamaha SRT остана на 0.095 пред представителя на Yamaha Маверик Винялес. Испанецът даде по-добро време от своя бъдещ съотборник в самия край на квалификацията, но то бе изтрито от стюардите заради излизане от пистата на Винялес на 7 завой. Компания на Куартараро и Винялес на първа редица ще прави пилота на Pramac Ducati, Франческо Баная, който остана на 0.169 зад първия. The fine margins between pole position and P2 for @mvkoficial12! #AndaluciaGP pic.twitter.com/709xgmv1hk — MotoGP™ (@MotoGP) July 25, 2020 Втора редица ще поведе Валентино Роси с Yamaha, който остана пред състезателя на Tech 3 KTM Мигел Оливейра и другия състезател на Petronas Yamaha SRT Франко Морбидели. На третата редица ще се наредят Джак Милър (Pramac Ducati), Такааки Накагами (LCR Honda) и Брад Биндър (KTM). Японският пилот бе на път да запише много по-добро постижение, но допусна грешка при спирането за последния завой и обиколката му бе провалена. A titanic battle lies in store with @FabioQ20 on pole ahead of @mvkoficial12 and @PeccoBagnaia! @ValeYellow46 starts fourth ahead of the impressive @_moliveira88! @redbullmotors | #AndaluciaGP pic.twitter.com/0dObzDtug1 — MotoGP™ (@MotoGP) July 25, 2020 Последни от участниците във втората част на квалификацията останаха Жоан Мир (Suzuki), Данило Петручи (Ducati) и Пол Еспаргаро (KTM), който падна две минути преди края на квалификацията. Световният шампион Марк Маркес, който счупи своята дясна раменна кост по време на Гран При на Испания миналата седмица и бе опериран във вторник не записа време в първата квалификационна сесия.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт"

