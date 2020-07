Англия Заха не крие желанието си за трансфер в по-голям клуб 25 юли 2020 | 16:15 - Обновена Прочетена 202 0



"Вилф беше много ясен от момента, в който дойдох в клуба. Желанието му е да премине в друг клуб в търсене на ново предизвикателство. Той обаче е много ценен играч, клубът осъзнава стойността му. Всичко зависи от това какви оферти ще получим за него, доколко те удовлетворяват клуба и неговите желания", коментира 72-годишният мениджър.



Заха искаше да напусне и миналото лято, а интерес към него не липсваше, но никой не беше готов да извади исканите от Кристъл Палас 80 милиона лири. Според Ходжсън няма причина цената му да е паднала.



Wilfried #Zaha is still set on leaving #CrystalPalacehttps://t.co/ElQvU5UIn5#CPFC #EPL pic.twitter.com/sQ5XPM4nqF — NileSports.com (@NileSports) July 25, 2020

"Мисля, че цената му не се е променила, защото той е играч на много високо ниво. Това ще е решение за президента Стив Париш и другите собственици. Те ще преценяват всякакви оферти, които пристигнат. Сигурен съм, че ще се консултират и с мен", допълни Ходжсън.

