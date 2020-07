Унион Берлин взе халф от Япония

Унион Берлин привлече под наем за една година японския атакуващ полузащитник Кейта Ендо от състава на Йокохама Ф. Маринос. След този период Унион ще има възможност да откупи играча.

1. FC Union Berlin have signed Japan international forward Keita Endo from @prompt_fmarinos on an initial loan deal with an option to buy. https://t.co/wtmSEausNA