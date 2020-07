Англия Челси си хареса алтернатива на Деклан Райс 25 юли 2020 | 14:58 - Обновена Прочетена 147 0



“Сините” са в търсене на футболисти, с които да заздравят защитата си, след като допуснаха 15 гола в 9 мача след рестартирането на сезона. Според The Telegraph Райс все още остава основната цел за Челси, но привличането му ще се окаже доста трудна задача, предвид факта, че той е един от основните футболисти на “чуковете” и те нямат намерение да се разделят с него. Уест Хам вече си осигури оставането в елита на Англия и би се замислил за такъв трансфер само ако получи оферта от минимум 80 милиона паунда. Ситуацията би могла да се подобри, ако самият футболист изяви желание да напусне “ - West Ham want £80m for Declan Rice

- Chelsea looking at Giminez

- Good relationship with Athletico could help deal

- Chelsea would need to sell a defender

- Ake the cheaper alternative



(Matt Law)



Law is basically the club mouthpiece. It's legit.https://t.co/MKoFd9lWy5 — TheScore says Black Lives Matter (@TheScore01) July 23, 2020 Поради тази причина Челси е решил да потърси и друга алтернатива за защитата си, като Хименес е един от желаните. Уругваецът обаче също не би излязъл евтино, след като има откупна клауза в договора си на стойност 109 милиона паунда (около 120 милиона евро). 25-годишният централен защитник бе преследван от контузии през този сезон, но все пак успя да вземе участие в 26 мача във всички турнири, като има на сметката си и 1 асистенция. Хименес кара седмия си сезон с екипа на “дюшекчиите”, след като пристигна от уругвайския Данубио.



