НБА Оклахома преодоля Бостън в завръщането на Андре Робърсън 25 юли 2020 | 14:26



Чудесно представящият се тим на Оклахома Сити показа, че не е забравил как да побеждава останалите големи имена. “Гръмотевиците” спечелиха с 98:84 (21:17, 26:25, 24:19, 27:23) първата си контролна среща срещу отбора на Бостън Селтикс в отсъствието на Кемба Уокър, който най-вероятно ще се появи на паркета във втората среща на “келтите”. Scrimmage #1 final from Orlando. pic.twitter.com/6RRS9SNlp2 — OKC THUNDER (@okcthunder) July 24, 2020 Крилото на Оклахома Андре Робърсън се завърна на паркета след 30 месеца отсъствие от игра. Дефанзивният специалист за последно участва в среща от НБА на 27 януари 2018-а, но няколко контузии не му позволяваха да се завърне в последните около две години и половина. Той се отчете с 5 точки и 2 борби за 11 минути. "A lot of emotions" - @FlyDre21



Hear from Andre Roberson after the game. pic.twitter.com/kj7sKaUKIC — OKC THUNDER (@okcthunder) July 25, 2020 Стивън Адамс и Шей Гилджъс-Алекзандър поведоха Тъндър с по 17 точки всеки, а Абдел Надер добави 11. За Бостън единствено Енес Кантер прескочи двуцифрения точков актив с 11 пункта и 10 борби. Утре от 19:00 Оклахома играе срещу Филаделфия, а час и половина по-късно Бостън ще стъпи на полето за двубоя си с Финикс. 0



