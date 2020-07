Филаделфия надви Мемфис, Бен Симънс вкара тройка

Филаделфия удържа здравия натиск на младоците от Мемфис и стигна до крайния успех след 90:83 (25:12, 29:16, 18:34, 18:21). Старши треньорът на Сиксърс Брет Браун реши да експериментира и да върне Бен Симънс на позицията тежко крило, а като гардова двойка започнаха Шейк Милтън и Джош Ричардсън.

Clap, and we cannot stress this enough, your hands. #Summer76 pic.twitter.com/6XAuu3Q429