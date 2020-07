"Дабъл-дабъл" на Хардън не стигна на Хюстън при загуба от Торонто

Защитаващите шампиони в НБА Торонто Раптърс потеглиха с успех в първата си контролна среща преди официалния рестарт на сезона. Момчетата на старши треньора Ник Нърс победиха Хюстън Рокетс с 94:83 (22:29, 27:20, 23:24, 22:10), неутрализирайки солидните изяви на лидера на “ракетите” Джеймс Хардън, който навъртя “дабъл-дабъл” за само 24 минути игрово време.

