Марк Маркес се завърна, но остана 20-ти в последната тренировка на "Херес"

Само шест дни след като счупи своята раменна кост по време на Гран При на Испания световният шампион в MotoGP Марк Маркес се завърна на пистата „Херес“ по време на третата тренировка преди Гран При на Андалусия. Пилотът на Repsol Honda пропусна вчерашните две подготвителни сесии за да си даде още време за възстановяване след операцията, която претърпя във вторник. Испанецът остана 20 в общото класиране след трите тренировки, което ще го принуди да премине през първата част на квалификацията по-късно днес.

А първи в класирането след трите 45-минутни сесии остана пилотът на Yamaha Маверик Винялес, който постави нов рекорд на испанското трасе, подобрявайки постижението на Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) от квалификацията миналата седмица с 0.121. Самият французин също слезе под своето постижение от преди седмица, като остана на 0.059 от своя бъдещ съотборник в Yamaha.

The all-time lap record goes again! @mvkoficial12 sets an absolute stunner to top FP3 but @AndreaDovizioso misses the cut for Q2! #AndaluciaGP pic.twitter.com/4oLBDBYdoc

Тройката в общото класиране запълни Джак Милър с неговото Pramac Ducati, като австралиецът завърши на 0.126 от Винялес. Останалите места в топ 10, даващи право на директно участие във втората фаза на квалификацията, бяха заети от Такааки Накагами (LCR Honda), който бе най-бързо във вчерашната втора тренировка, Франческо Баная (Pramac Ducati), Данило Петручи (Ducati), Брад Биндър (KTM), Валентино Роси (Yamaha), Пол Еспаргаро (KTM) и Жоан Мир (Suzuki).

Less than half a second covers the top ten!



@mvkoficial12 leads the way with a star-studded line-up set to go through Q1! @redbullmotors | #AndaluciaGP pic.twitter.com/boXV5aIlBw