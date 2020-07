НБА Джейсън Кид вече е фаворит за треньорската позиция в Никс 24 юли 2020 | 18:35 Прочетена 95 0



копирано

Асистентът на Лос Анджелис Лейкърс Джейсън Кид се е превърнал във фаворит за позицията старши треньор на Ню Йорк Никс, твърдят от The New York Daily News. Според източника преговорите между доскорошния основен претендент за поста Том Тибодо и клуба от Ню Йорк са застопорени. Jason Kidd is a front-runner for the Knicks coach job, per @SBondyNYDN pic.twitter.com/kiPmdXAtir — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) July 24, 2020 За последно Кид бе наставник на Милуоки Бъкс, където прекара 4 години между 2014-а и 2018-а, но бе уволнен по средата на сезон 17/18. Преди да заеме ролята на старши треньор на Янис и “елените”, шампионът с Далас от 2011-а дебютира в новото си амплоа с отбора на Бруклин през 2013-а. Миналото лято бе назначен като асистент на Франк Вогъл в ЛА Лейкърс. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 95

1