Тенис Без карантина и искове към организаторите: какви са плановете за US Open 2020 24 юли 2020 | 18:06



Малко повече от месец преди началото на US Open организаторите на напдреварата работят по план за провеждането . Турнирът в Ню Йорк ще бъде първото голямо състезание в тениса, което ще се проведе след спирането на сезона заради коронавируса и ще бъде без публика. US Open трябва да започне на 31 август. Към участниците в него обаче ще има много стриктни изисквания, за да може тенисистите и техните екипи да бъдат контролирани, и да не се допусне заразяване с COVID-19.



Първоначално се смяташе, че тенисистите ще бъдат изолирани в хотел на летище JFK в Ню Йорк след пристигането си, но това е било отхвърлено. Също така за някои можеше да се налага и карантина, която отпада, обявиха от Американската тенис асоциация. Вместо това на всеки влизащ в САЩ за турнира ще бъде направен тест, който ще бъде повторен 48 часа по-късно. Тенистите и техните екипи ще отсядат само в два хотела, които вече са определни, а за всеки състезател има общо две стаи - една за него и една за придружаващия екип, който може да бъде до трима души. От тях само един ще може да влиза в съблекалните. След първия тест за коронавирус хората няма да могат да напускат стаите в хотелите си, докато не излязат и резултатите. Скоро ще бъде разпространен и официален протокол за изискванията към тениситите, когато са на корта и извън него. Засега от Американската тенис асоциация съобщават, че всички трябва да носят маски с изключение на моментите, когато тренират или имат мач. Друга важна подробност, която не е официално потвърдена е декларация, която всички участници на турнира в Ню Йорк ще трябва да подпишат. Става въпрос за отказ от претенции към организаторите и искове. Някои от водещите тенисисти в света, сред които №1 в ранглистата Новак Джокович, заплашиха, че може и да не играят в САЩ заради строгите мерки срещу коронавируса. Засега сърбинът все още не е обявил твърдо своето решение. Преди дни един от подгряващите турнири преди US Open беше отложен. Междувременно в четвъртък беше съобщено, че всички международни тенис турнири в Китай през 2020 година са отложени заради пандемията от коронавирус. Това съобщиха от Мъжката тенис асоциация (АТР) и Женската тенис асоциация (WTA). Сред тях са Мастърс 1000 състезанието в Шанхай и финалите на WTA в Шънджън.



"Дневник"

