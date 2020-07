ММА Кантар преди UFC on ESPN 14 24 юли 2020 | 18:03 - Обновена Прочетена 150 0



Преди минути приключи претеглянето преди UFC on ESPN 14, което ще се проведе този уикенд на остров Яс в Абу Даби. Бойците от главната битка Дарън Тил и Робърт Уитакър влязоха в лимита за средна категория. Двамата бяха с еднакво тегло и заковаха по 84.36 килограма. Техните колеги от подглавната среща Маурисио Руа и Антонио Ногейра също си влязоха в категорията.



Бразилците бяха с тегло 93.44 килограма, с което битките са официални и ще се проведат след броени часове. Франсиско Триналдо се провали на кантара за боя с Джей Хърбърт. Ето видео, както и резултатите от претеглянето:



Главна карта:



Robert Whittaker (186/ 84.36 кг.) vs. Darren Till (186/ 84.36 кг.)



Mauricio Rua (206/ 93.44 кг.) vs. Antonio Rogerio Nogueira (206/ 93.44 кг.)



Fabricio Werdum (242/ 109.76 кг.) vs. Alexander Gustafsson (240/ 108.86 кг.)



Carla Esparza (116/ 52.61 кг.) vs. Marina Rodriguez (115.5/ 52.38 кг.)



Paul Craig (206/ 93.44 кг.) vs. Gadzhimurad Antigulov (206/ 93.44 кг.)



Alex Oliveira (171/ 77.56 кг.) vs. Peter Sobotta (171/ 77.56 кг.)



Khamzat Chimaev (171/ 77.56 кг.) vs. Rhys McKee (170.5/ 77.33 кг.)

