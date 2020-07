Италия Оставането на Златан е първото желание на Пиоли, Джеко е неговата алтернатива 24 юли 2020 | 17:29 Прочетена 92 0



Както е известно, контрактът на 38-годишния играч с “росонерите” изтича след края на този сезон и все още не е подновен. Пиоли е заявил пред клубните директори, че държи да разполага с шведа в своя състав и през следващата кампания. Треньорът обаче осъзнава, че това не зависи само от Милан, но и от самия футболист, чиито спортни и финансови изисквания са много високи. В клуба обаче обмислят и негови алтернативи, които да отговарят на изискването за опитен нападател. Именно такъв е 34-годишният голмайстор на Рома Един Джеко, който обаче е следен още от Интер и Ювентус. Gazzetta: Pioli told Milan he wants to keep Ibrahimovic for next season but he knows it doesn’t depend on the club only but also Zlatan’s economic demands. As an alternative Milan are evaluating Edin Dzekohttps://t.co/f1iRwoXCtT — Milan Eye (@MilanEye) July 24, 2020 Междувременно, днес беше проведена среща между ръководството на Милан и агентите на Емерсон от Барселона и Марк Рока от Еспаньол, които са смятани за трансферни цели на клуба. Meeting at Casa Milan between the agents of Emerson Royal and Milan management. They are also the agents of Marc Rocapic.twitter.com/Qo9pGYlnst — Milan Eye (@MilanEye) July 24, 2020 След като се сдоби с нов договор с клуба, наставникът на Милан Стефано Пиоли е започнал да обсъжда с ръководството трансферите за следващия сезон. Първото му желание обаче е било свързано с оставането на Златан Ибрахимович на “Джузепе Меаца”, твърди “Гадзета дело спорт”.Както е известно, контрактът на 38-годишния играч с “росонерите” изтича след края на този сезон и все още не е подновен. Пиоли е заявил пред клубните директори, че държи да разполага с шведа в своя състав и през следващата кампания. Треньорът обаче осъзнава, че това не зависи само от Милан, но и от самия футболист, чиито спортни и финансови изисквания са много високи. В клуба обаче обмислят и негови алтернативи, които да отговарят на изискването за опитен нападател. Именно такъв е 34-годишният голмайстор на Рома Един Джеко, който обаче е следен още от Интер и Ювентус.Междувременно, днес беше проведена среща между ръководството на Милан и агентите на Емерсон от Барселона и Марк Рока от Еспаньол, които са смятани за трансферни цели на клуба.

