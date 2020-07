Моторни спортове Японец с първо време във втората тренировка преди Гран При на Андалусия в MotoGP 24 юли 2020 | 16:58 Прочетена 134 0



Такааки Накагами даде най-доброто време във втората свободна тренировка преди Гран При на Андалусия, втори кръг за сезона в MotoGP. Японският пилот на LCR Honda, който използва миналогодишната версия на японския мотоциклет, записа време, което бе с близо 7 десети по-бавно от топ постижението на Маверик Винялес в първата сесия. Причина за това отново както и миналата седмица бе изключително високата температура на асфалта, която достигна близо 55 градуса по време на 45-минутната сесия. Самият Винялес завърши следобедната сесия пети, с изоставане от 0.392 спрямо Накагами. New weekend, new order!!! @takanakagami30 takes the spoils in FP2 ahead of @JohannZarco and @polespargaro! #AndaluciaGP pic.twitter.com/WjG8WCdWcN — MotoGP™ (@MotoGP) July 24, 2020 Йоан Зарко с Avintia Ducati остана втори следобед, като французинът бе един от само тримата състезатели подобрили своя сутрешен резултат. Другите двама бяха Кал Кръслоу и Алекс Ринс, които карат с контузии, получени по време на състезателния уикенд миналата седмица. Двамата останаха съответно 20 и 21 в общото класиране, като зад тях е единствено Марк Маркес, който не кара днес заради своята контузия получена по време на надпреварата за Гран При на Испания. Световният шампион все пак планира да участва този уикенд, като идеята е той да се включи от утрешната трета свободна тренировка. Here is how the #MotoGP field stands overnight! @mvkoficial12 and @ValeYellow46 remain first and second overall for @YamahaMotoGP! @redbullmotors | #AndaluciaGP pic.twitter.com/sPh63tO6OR — MotoGP™ (@MotoGP) July 24, 2020 Трети във втората тренировка на "Херес" се нареди Пол Еспаргаро със заводския KTM, докато четвърти както и сутринта остана Франко Морбидели с Petronas Yamaha SRT. Съотборникът на Морбидели и победител от първата надпревара за сезона Фабио Куартараро завърши с шесто време в следобедната сесия, но в общото класирането след първите две тренировки французинът остана едва 14-ти. Новобранец на годината за 2019 ще има още един шанс да влезе в топ 10 и да си гарантира директно участие във втората решителна част на утрешната квалификация, като това ще е и третата тренировка, която ще се проведе утре сутрина от 10:55 часа българско време.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ

