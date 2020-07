Обявиха официално датите за началото и края на новия сезон в Премиър лийг

В краткото съобщение, публикувано от Премиър лийк, се казва, че продължават консултацията с Футболната асоциация и Английската футболна лига, за да се уточни календара за турнирите за купите.

Между края на следващия сезон във Висшата лига и началото на Европейското първенство ще има точно 18 дни.

Premier League Shareholders today agreed to start the 2020/21 #PL season on 12 September



The final match round of the campaign will take place on 23 May



The Premier League will continue to consult with @FA and @EFL regarding the scheduling of all domestic competitions pic.twitter.com/AE21rTqiwK