Феновете на Детройт са ужасени от новите екипи на тима с логото на Въздушния

Преди няколко дни станаха известни новите екипи от серията Statement на отборите от НБА за следващия сезон. Въпросните униформи ще съдържат логото на Jordan, което е собственост на официалния доставчик на екипите в НБА - Nike. Отборът на Детройт Пистънс вече показа новата си придобивка за следващата кампания, а тя изобщо не се хареса на феновете на “буталата”. Майкъл Джордан отново се смее последен на Детройт Пистънс

Както е известно, Майкъл Джордан и Детройт имат сериозна история в миналото. В края на 80-те и началото на 90-те години Пистънс на три пъти елиминират Въздушния и Чикаго Булс от плейофите, изобретявайки стратегията “Правилата Джордан”, с която "Лошите момчета" размазват легендата на Булс по паркета. В плейофите през 1991-а “биковете” най-сетне си отмъщават след безкомпромисното 4-0 - победа, която слага край на династията на Пистънс. Сега, 29 години по-късно, Ем Джей отново се смее последен.

