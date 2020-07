ЛеБрон Джеймс отново бе хванат да симулира (видео)

Лидерът на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс се завърна на полето със солидно представяне, след като за само едно полувреме игра записа 12 точки, 3 борби и 5 асистенции при 4/6 стрелба от всички зони при загубата от Далас Маверикс със 104:108. Влиянието му се усещаше в първата половина на двубоя, когато тимът от Лос Анджелис взе двуцифрена преднина. Дончич и Далас обърнаха Лейкърс, ограничени минути за ЛеБрон и Дейвис

LeBron already trying to sell calls in Orlando pic.twitter.com/IWye3YApFC

Въпреки всичко посочено, 35-годишният плеймейкър на Лейкърс бе хванат да преиграва в една ситуация. Джеймс направи явна симулация, с която си спечели нарушение от крилото на Далас Макси Клебер. То не остана незабелязано от камерите и веднага се превърна в хит в социалните мрежи, а феновете пък на момента критикуваха действията на трикратния шампион.

Ppl will say Lebron wasnt taking this seriously as if he didnt flop like this in a scrimmage LMAO https://t.co/iZgHqOOz9B