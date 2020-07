Моторни спортове Винялес спечели първата тренировка преди Гран При на Андалусия в MotoGP 24 юли 2020 | 12:41 - Обновена Прочетена 127 0



Пилотът на Yamaha Маверик Винялес даде топ резултатът в първата свободна тренировка преди Гран При на Андалусия, втори кръг за сезона в кралския клас. Времето на испанецът бе с близо три десети по-добро от това на Марк Маркес в същата сесия в Гран При на Испания преди седмица, което също се проведе на „Херес“. Пилотът на Repsol Honda ще пропусне днешните две тренировки, след като в неделя счупи своята дясна раменна кост при падане по време на състезанието. Световният шампион все пак получи разрешение за участие тази седмица след операция във вторник, но той и неговия екип са взели решението да се включат чак в утрешния ден. @mvkoficial12 and @ValeYellow46 get @YamahaMotoGP off to a flyer!@BradBinder_41 is their nearest challenger with three KTMs inside the top six! @redbullmotors | #AndaluciaGP pic.twitter.com/UWR5O9C9eg — MotoGP™ (@MotoGP) July 24, 2020 Втори в днешната сесия остана съотборникът на Винялес, Валентино Роси, който записа време само 0.142 по-бавно от това на испанеца. Тройката запълни представителят на KTM, Брад Биндър, който остана на 0.307 зад Винялес. Южноафриканецът бе първият от общо трите мотоциклета на австрийския производител, които намериха място в първата шестица на класирането, като неговият партньор в заводския тим Пол Еспаргаро остана пети на само 0.072 зад Биндър, докато Мигел Оливейра с Tech 3 KTM се нареди шести на 0.050 зад по-малкия от братята Еспаргаро. A spectacular view of our current leader! @polespargaro and KTM have had a fantastic morning so far! #AndaluciaGP pic.twitter.com/Pk014fuViX — MotoGP™ (@MotoGP) July 24, 2020 Победителят от Гран При на Испания миналата седмица Фабио Куартараро с Petronas Yamaha SRT завърши сесията на 13-та позиция с изоставане от 0.829 спрямо своя бъдещ съотборник в заводския тим на японците, докато неговият настоящ колега в малайзийския състава Франко Морбидели остана на четвърта позиция с време 0.353 по-бавно от това на първия. Another of the walking wounded!



Incredible toughness from @calcrutchlow to get straight back in action! #AndaluciaGP pic.twitter.com/kyqKVZOAZA — MotoGP™ (@MotoGP) July 24, 2020 Кал Кръчлоу и Алекс Ринс, които също като Марк Маркес се контузиха през миналата седмица и не взеха участие в самото състезание, завършиха на съответно 20 и 21, като бяха последни от записалите време в 45-минутната сесия. Втората тренировка за Гран При на Андалусия започва в 14:55 българско време.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт"

