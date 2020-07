Нуркич и Колинс се завърнаха, но Портланд допусна поражение от Индиана

Индиана Пейсърс трябваше да потрепери, но все пак удържа победата над Портланд Трейл Блейзърс с 91:88 (20:29, 23:16, 30:20, 18:23) в първата си проверка преди официалния рестарт на сезона. Очаквано, Зак Колинс и Юсуф Нуркич се завърнаха на паркета за Блейзърс, а също така Кармело Антъни зае новата си роля на леко крило. Виктор Оладипо влезе в игра за Пейсърс, но все още не е решил дали ще вземе участие в заключителната фаза за сезона.

