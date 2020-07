Жалгирис привлече крило от Баскония

Литовският хегемон Жалгирис (Каунас) договори трансфера на крилото Патрисио Гарино. 27-годишният баскетболист е подписал едногодишен договор с клуба, като има опция за удължаване с още една.

Zalgiris got some Argentinian fire-power coming in, as Patricio Garino will be joining the green-and-whites. Welcome to Kaunas, @patitogarino!



Read more https://t.co/jrKWbqMQd3 pic.twitter.com/xk6FdxfvJX