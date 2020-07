НБА Янис се завърна ударно и поведе Милуоки към победа над Сан Антонио 24 юли 2020 | 11:01 - Обновена Прочетена 161 0



Отборът с най-добър баланс в НБА - Милуоки Бъкс, се завърна на паркета с категорична победа над Сан Антонио Спърс със 113:92 (20:20, 27:21, 38:26, 28:25). Фаворитът за MVP наградата Янис Адетокумбо записа 21 минути на сметката си, в които завърши с 22 точки, 3 борби, 4 асистенции и 3 отнети топки, но също така натрупа и 5 фаула - всички до полувремето. Giannis put up 22 points in 21 minutes. pic.twitter.com/Czx8Q14Za1 — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 23, 2020 Брук Лопез отбеляза 17 точки, реалзирайки всичките си три стрелби от далечно разстояние, Крис Мидълтън добави 16 точки и 5 асистенции, а с 12 пункта приключи Франк Мейсън. Two more til it's real. — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 23, 2020 “Шпорите” решиха да разменят функциите на треньорите си, като заложиха на асистента Беки Хамън да води отбора за контролата, докато легендата Грег Попович остана като неин съветник. Гардът Лони Уокър поведе реализаторите за Спърс с 14 точки, Дежоунте Мъри отбеляза 13, а с по 11 точки завършиха Дерик Уайт и Келдън Джонсън. 0



