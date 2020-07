Бойни спортове Русев се завръща в кеча 24 юли 2020 | 10:45 Прочетена 357 0



View this post on Instagram A post shared by Miroslav Barnyashev (@tobemiro) on Jul 21, 2020 at 8:44am PDT IMPACT Wrestling е бившата кеч компания TNA Wrestling. Тя е основана през 2004 г. и е втората най-известна организация за кеч в света, след WWE. Част от тази федерация са бивши звезди на WWE като Рино, Роб ван Дам и специалистите на двойки – Люк Галоус и Карл Андерсън.

Припомняме, че Русев, заедно с още около 30 кечисти бяха освободени от Световната федерация по кеч (WWE). Причината е свиването на бюджета на компанията поради разрастващата се пандемия от коронавирус, която оказва сериозен икономически натиск върху голям част от световната икономика, в това число и на WWE.



Съкращението от Световната федерация по кеч не означава, че кариерата на родния боец приключва в тази компания. Голяма част от кечистите, а дори и звезди, били част от WWE и напуснали компанията, се завръщат рано или късно в най-известната кеч организация в света.



Преди дни стана ясно, че две от най-известните вериги по кеч All Elite Wrestling (AEW) и New Japan Pro Wrestling (NJPW) също са в битката за подписа на нашенеца. Българският боец няма право да подписва с друга компания 3 месеца след съкращаването от WWE. Този период изтече на 15 юли.



