Лаури Керминен става съотборник на Цецо Соколов

View this post on Instagram

Главный тренер «Динамо» Константин Брянский о подписании Лаури Керминена. Помимо Суперлиги Париматч, нам предстоит участие в Лиге чемпионов, где «Динамо» начнет выступление с квалификационных раундов. Матчи будут проходить дважды в неделю, поэтому тренерскому штабу необходимо грамотно и эффективно использовать ротацию состава. Лаури Керминен - это топовый игрок. Думаю, можно с уверенностью говорить, что он входит в десятку лучших либеро мирового волейбола. Лаури обладает богатым опытом, он поможет нам в играх Лиги чемпионов, а также в рамках тренировочного процесса. Нашим атакующим игрокам будет очень полезно ежедневно играть против либеро столь высокого класса, - отметил Константин Брянский.

A post shared by ВК "Динамо" (Москва) (@vcdynamo) on Jul 23, 2020 at 1:44am PDT