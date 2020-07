Дончич и Далас обърнаха Лейкърс, ограничени минути за ЛеБрон и Дейвис

Далас Маверикс започна подготовката си за рестарта на сезона с обрат над Лос Анджелис Лейкърс. “Езерняците” бяха водачи в резултата до началото на второто полувреме, но Лука Дончич и компания се възползваха от дадената почивка на ЛеБрон Джеймс и Антъни Дейвис през втората част и надделяха с крайното 108:104 (22:29, 22:26, 33:19, 31:30). В герой за Мавс се превърна братът на Стеф Къри - Сет, който наниза всичките си осем стрелби от паркета, за да завърши с 23 точки.

Гигантът Бобан Марянович завърши с “дабъл-дабъл” 17 точки и 13 борби, словенският феномен Лука Дончич остана на паркета 16 минути, в които записа 14 точки, 5 борби и 6 асистенции, Джъстин Джаксън добави 13 пункта и 5 овладени топки, а Макси Клебер допълни с 10 точки.

Куин Кук и Джавейл МакГий приключиха с по 13 точки за Лейкърс, които също заложиха на сериозна ротация в редиците си. ЛеБрон Джеймс и Антъни Дейвис изиграха по 15 минути, всички от тях в първото полувреме, за които се разписаха с по 12 точки. Джей Ар Смит и Дион Уейтърс направиха неофициалните си дебюти за "езерняците" - Смит се разписа с 6 точки за 14 минути, а Уейтърс - 9 за 13.

Seth Curry is feeling it! 23 PTS and a perfect 6-6 from downtown! #WholeNewGame



