Отборът на Сиатъл в Националната хокейна лига получи своето име и лого

Новият отбор на Сиатъл в Националната хокейна лига най-накрая получи своето име и то е "Сиатъл Кракен". A legend from the deep awakens.



Meet the Seattle Kraken → https://t.co/unnbIiQvq8 pic.twitter.com/yCdjnFrZ63 — Seattle Kraken (@NHLSeattle_) July 23, 2020 Тимът ще се присъедини към НХЛ в началото на сезон 2021-2022, като ще е част от Тихоокеанската дивизия на Западната конференция. С добавянето на "Сиатъл Кракен" общият брой на отборите в Лигата става 32, като те ще бъдат разпределени в четири дивизии от по осем отбора. За да се направи място в Тихоокеанската дивизия, която към момента има осем представителя, притежаваният от лигата "Аризона Койотис" ще бъде преместен в Централната дивизия, която е единствената с по-малко от осем отбора. Промени в двете източни дивизии няма да има. Все още от НХЛ не са обявили промените във формулата за определяна на броя мачове, които всеки отбор ще трябва да изиграе през редовния сезон, като се очаква общата бройка да бъде увеличена от 82 на 84 двубоя. Welcome to the Original 32, @NHLSeattle_ pic.twitter.com/P3tMNxz7o8 — y-Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) July 23, 2020 През юни 2021 ще бъде проведен и разширителния драфт в НХЛ, в който "Сиатъл Кракен" ще може да избере по един състезател от всеки един от останалите отбори в Лигата с изключение на "Вегас Голдън Найтс", който няма да трябва да се разделят с нито един от своите играчи, тъй като са най-новия отбор в НХЛ.



