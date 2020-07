Брентфорд привлече защитник от Манчестър Юнайтед

Брентфорд привлече защитника на Манчестър Юнайтед - Бен Хокенхъл, съобщават от втородивизиония английски футболен клуб. Договорът на Брентфорд с 18-годишния бранител е за срок от две години. Той ще се присъедини към новите си съотборници на 27 юли.

