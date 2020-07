Англия Лийдс си набеляза нападател за Премиър лийг 23 юли 2020 | 18:08 Прочетена 623 0



копирано





33-годишният Кавани е вече свободен агент, след като договорът му с Пари Сен Жермен изтече. Собственикът на Лийдс Андреа Радрицани призна, че още преди месеци клубът се интересуваше и от Златан, който обаче предпочете да се присъедини към Милан. Наскоро самият собственик заяви пред Sky Sports Italia: "Ибрахимович ще бъде труден. Опитахме се да го привлечем през януари, но той предпочете Милан и сделката пропадна. Сега мисля, че е твърде късно, интензитетът на английския футбол е различен. Освен с качествата си, Кавани може да допринесе и със своята физика и бързо да се адаптира тук, но никога не съм говорил за него с треньора. Като казах това, ние със сигурност сме мислили за такъв ход и ще видим, той все още е достъпен като свободен трансфер".

Newly-promoted Leeds United are in talks to sign Uruguayan striker Edinson Cavani on a free transfer, according to reports.



What a huge signing that would be!#PL #LUFC pic.twitter.com/SdV9koecKA — bwin (@bwin) July 23, 2020

Възможността Лийдс да привлече Ибрахимович обаче не изглежда много голяма, предвид факта, че шведският нападател е играл за Манчестър Юнайтед - един от враговете на "белите". Ситуацията с Кавани е по-различна, но тепърва предстои да видим дали от "Елънд Роуд" ще могат да си позволят заплатата, искана от футболиста, и ще успеят ли да се преборят с клубове в по-добро финансово състояние. Името на уругваеца се свързва най-вече с трансфер в Атлетико Мадрид, както и с Бенфика.



ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ Според AS новакът в Премиър лийг Лийдс се е свързал с агента и брат на Единсон Кавани за евентуално преминаване на уругвайския голмайстор на "Елънд Роуд". Според източника "белите" следят и други звезди, с които да подсилят състава си, в това число и Златан Ибрахимович.33-годишният Кавани е вече свободен агент, след като договорът му с Пари Сен Жермен изтече. Собственикът на Лийдс Андреа Радрицани призна, че още преди месеци клубът се интересуваше и от Златан, който обаче предпочете да се присъедини към Милан. Наскоро самият собственик заяви пред Sky Sports Italia: "Ибрахимович ще бъде труден. Опитахме се да го привлечем през януари, но той предпочете Милан и сделката пропадна. Сега мисля, че е твърде късно, интензитетът на английския футбол е различен. Освен с качествата си, Кавани може да допринесе и със своята физика и бързо да се адаптира тук, но никога не съм говорил за него с треньора. Като казах това, ние със сигурност сме мислили за такъв ход и ще видим, той все още е достъпен като свободен трансфер".Възможността Лийдс да привлече Ибрахимович обаче не изглежда много голяма, предвид факта, че шведският нападател е играл за Манчестър Юнайтед - един от враговете на "белите". Ситуацията с Кавани е по-различна, но тепърва предстои да видим дали от "Елънд Роуд" ще могат да си позволят заплатата, искана от футболиста, и ще успеят ли да се преборят с клубове в по-добро финансово състояние. Името на уругваеца се свързва най-вече с трансфер в Атлетико Мадрид, както и с Бенфика.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 623 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1