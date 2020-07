Моторни спортове MotoGP с променено правило преди втория кръг за сезона 23 юли 2020 | 18:00 Прочетена 123 0



Организаторите на MotoGP обявиха лека промяна в правилника относно жълтите флагове, след няколко въпросителни, които възникнаха след Гран При на Испания през миналата седмица. Промените ще влязат в сила още от Гран При на Андалусия този уикенд. Първата спорна ситуация настъпи по време на третата свободна тренировка, когато Алекс Ринс бе блокиран от Марк Маркес по време на своята финална бърза обиколка, което и не позволи на пилота на Suzuki да си осигури директно класиране за втората фаза на квалификацията и трябваше да премина през първите 15 минути. След разследване на инцидента от страна на стюардите, бе преценено, че Маркес не е направил нищо некоректно, въпреки че се е движел с ниска скорост на състезателната линия, тъй като в същия сектор е имало жълти флагове заради инцидента на Икер Лекуона, което е била и причината за ниската скорост на пилот на Repsol Honda. WATCH: Fireworks in FP3 as @marcmarquez93 angers @Rins42! #SpanishGP | https://t.co/ZvqMLV7DES — MotoGP™ (@MotoGP) July 18, 2020 Вторият проблемен момент бе в края на решителната част на квалификацията, когато Джак Милър и Алекс Ринс претърпяха инциденти на 11 завой, но много от пилотите минаха с пълна скорост през последния сектор на пистата „Херес“ и подобриха своите резултати. В същото време други състезатели върнаха газта от съображения за сигурност и съответно не подобриха своите постижения, което им отреди и по-слаби стартови позиции. ¡Se estrelló Miller!



Fuerte impacto también para el australiano de Pramac, Jack Miller que no completó este Q2, al igual que Álex Rins y Andrea Dovizioso pic.twitter.com/pRoLc5pPSb — TLT ¡La Tele Tuya! (Desde ) (@LaTeleTuya) July 18, 2020 След обсъждане на всички тези инциденти по време на днешния брифинг преди втория кръг за сезона, състезателния директор и пилотите са стигнали до решение, че при всяко развяване на жълт флагов, независимо дали той ще е единичен, или двоен, всички пилоти ще трябва да върнат газта в дадения сектор. Ако се забележи подобрение на времето, то даденият пилот ще получи наказание. Самата санкция не бе определено каква ще е, но най-вероятната е преместване с определен брой места назад на старта, подобно на наказанието за идентичното нарушение във Формула 1.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт"

