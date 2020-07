НБА Синът на Мануте Бол блесна в дебюта си, наградиха го с допинг тест 23 юли 2020 | 16:38 Прочетена 179 0



копирано

Бол Бол все още не е от най-разпознаваемите лица в Националната Баскетболна Асоциация, но в едва първия си професионален мач успя да се отличи от останалите. Синът на великия блокировач Мануте Бол направи своя неофициален дебют в НБА с екипа на Денвър Нъгетс в мача срещу Вашингтон Уизардс. 218-сантиметровият гигант стартира като титуляр и вършеше феноменали неща по паркета, завършвайки срещата с 16 точки, 10 борби и 6 блокирани изстрела при победата на Нъгетс с 89:82. Bol Bol was scheduled for a random drug test after this game, per Nuggets PR. — Mike Singer (@msinger) July 22, 2020 Дебютът на 20-годишния център явно е бил толкова добър, че веднага след двубоя е бил призован да се яви на допинг тест. Случаят е подобен на този на Брадли Бийл, който след два поредни 50-точкови двубоя по-рано през сезона също трябваше да доказва, че не използва забранени субстанции.





16 PTS

10 REBS

6 BLKS (!)



44th pick. Bol Bol did it all today. pic.twitter.com/moggUzA3xg — Bleacher Report (@BleacherReport) July 22, 2020 Бол бе смятан за един от най-перспективните играчи в Драфт 2019, но проблеми с контузии му попречиха да намери място сред топ изборите, свличайки се до №44, където бе избран от Маями Хийт. "Горещите" веднага се лишиха от услугите му и го изпратиха при Нъгетс. Младият център ще има още два контролни мача на разположение, за да покаже способностите си. В неделя от 3:30 Денвър се изправя срещу Ню Орлиънс, а две нощи по-късно излиза срещу Орландо Меджик. Бол бе смятан за един от най-перспективните играчи в Драфт 2019, но проблеми с контузии му попречиха да намери място сред топ изборите, свличайки се до №44, където бе избран от Маями Хийт. "Горещите" веднага се лишиха от услугите му и го изпратиха при Нъгетс. Младият център ще има още два контролни мача на разположение, за да покаже способностите си. В неделя от 3:30 Денвър се изправя срещу Ню Орлиънс, а две нощи по-късно излиза срещу Орландо Меджик. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 179

1