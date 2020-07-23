ЦСКА-София обяви всички треньори в школата

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БГ Футбол
Ръководството на ЦСКА-София публикува списък на всички, които ще работя в клубната академия. Ето какво написаха "червените" на своя официален сайт:
Директор ДЮШ - Пауло Кардозо
Административни дейности - Калоян Дюлгеров
U19 Юноши старша възраст (род.2002/2003г.) - старши треньор - Добромир Митов
U17 Юноши младша възраст (род. 2004 г.) - старши треньор - Ивайло Станев
U16 Юноши младша възраст (род. 2005г) - старши треньор - Румен Трифонов
U15 Деца (род. 2006г) - старши треньор - Стоян Ангелов
U14 Деца (род. 2007г) - старши треньор - Цветослав Алтънов
Подготвителни групи:
Родени 2008г. - старши треньор - Калоян Генов, който ще е и координатор на всички подготвителни групи.
Родени 2009г. - старши треньор - Димитър Андонов
Родени 2010г. - старши треньор - Калоян Георгиев
Родени 2011г. - старши треньор - Асен Яначков
Родени 2012г. - старши треньор - Атанас Стоилов
Родени 2013г. - старши треньор - Ангел Павлов
Треньори на вратарите - Илия Иванов, Александър Стоянов
Кондиционен треньор - Костадин Джоргов
Медицински щаб - д-р Владислав Цонев, Христо Запрянов (кинезитерапевт), Димко Пантев (рехабилитатор).
Пожелаваме на всички в Академия ЦСКА здраве и много успехи през новия сезон!
САМО ЦСКА!"
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