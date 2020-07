Марк Маркес получи зелена светлина за участие тази седмица

Световния шампион в MotoGP Марк Маркес получи разрешение за участие в Гран При на Андалусия този уикенд, по-малко от седмица след като счупи своята дясна раменна кост по време на Гран При на Испания.

Medical Info Update #MotoGP riders #93 @marcmarquez93 , #35 @calcrutchlow and #42 @Rins42 have been declared FIT More info to follow at https://t.co/BotafVhHn9 #AndaluciaGP pic.twitter.com/S1FaddgJSu

Испанецът претърпя операция във вторник в Барселона, като според най-оптимистичните прогнози на докторите, Маркес щеше да се завърне за Гран При на Чехия след две седмици. От отбора на световния шампион Repsol Honda, дори бяха толкова сигурни, че Маркес няма да участва този уикенд, че още в неделя след първото състезание на „Херес“, екипът на испанеца беше събрал цялото оборудване, което се използва от испанеца, а неговите механици си бяха отишли по домовете. Всички те обаче трябваше днес да се завърнат на „Херес“, а екипът на другия пилот на отбора, Алекс Маркес, разопакова оборудването на Марк тази сутрин.

It takes a team to make a champion.



Incredible effort from @AlexMarquez73's team to set up @MarcMarquez93's garage again in just over an hour. pic.twitter.com/E9YJukYZVb