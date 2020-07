Янис Адетокумбо разкри приоритетите си за сезона

Суперзвездата на Милуоки Бъкс Янис Адетокумбо сподели, че основният му приоритет за настоящия сезон е да донесе първа титла от на Милуоки от близо половин век насам. Крилото призна, че най-ценната индивидуална награда - тази за “Най-полезен играч”, в момента не е от основно значение за него.

“Знам, че има много хора, които говорят за MVP наградата. Не съм фокусиран върху нея. Фокусиран съм върху това да се подобрявам, да печелим мачове, да помагам на отбора си да играе хубав баскетбол и да се опитаме да спечелим голямата титла за пръв път от 1971-а”, каза Янис пред репортери.

Bucks’ Giannis Antetokounmpo: “I know there’s going to be a lot of people out there talking about the MVP. That’s not my main focus. Get better. Win games. Help my team play good basketball. Go and try to win the big trophy, the last time we did that was 1971.” pic.twitter.com/4zXodHQNkp